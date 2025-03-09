Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10'uncu Yuhanna, Suriye'de Alevilere ve Hıristiyanlara yönelik katliamları kınadı

Yayınlanma: 09.03.2025 - 19:06

Güncelleme: 09.03.2025 - 19:06

Suriye'deki en yüksek Hıristiyan otorite olarak kabul edilen Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Patriği 10'uncu Yuhanna Yazıcı (John X), bugün Pazar Ayini'nde Suriye'de barışın korunması çağrısı yaptı.

Yazıcı, Suriye'nin kıyı bölgesinde Alevilere ve Hıristiyanlara karşı işlenen cinayetler, hırsızlıklar ve evlere yönelik ihlallere işaret ederek, mezhepsel katliamları kınadı.