Sanatçı ve yazarlardan ‘Suriye’ çağrısı: ‘Bu kıyımı durdurun’

Yayınlanma: 09.03.2025 - 20:10

Güncelleme: 09.03.2025 - 20:10

Suriye’de yönetimi ele geçiren terör örgütü HTŞ’nin başını çektiği cihatçıların, Alevilerin çoğunlukta olduğu Lazkiye kentindeki sivillere yönelik saldırılarının sürdüğü bildirilirken, sanatçı ve aydınlar imza kampanyası başlatarak saldırıların durdurulmasını talep etti.

Açıklamada "Bu sistematik saldırılar sonucu yüzlerce Alevi kardeşimiz hayatını kaybetti, binlerce insan zorla evinden sürgün edildi. Her gün başka bir haber, video, yardım çağrısıyla sarsılıyoruz, korkuya kapılıyoruz" denilirken, "Bütün halkımızı bu kaygı veren gidişata karşı kenetlenmeye, yetkilileri de bu kıyımı durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklama şu şekilde:

“Biz aşağıda imzası olan sanatçılar, düşün emekçileri, insan hakları savunucuları, vicdan sahibi insanlar kalbimizdeki çığlığı sizinle paylaşıyoruz.

Coğrafyamız kaynıyor. Birçok farklı alt üst oluş hepimizi bazen umut bazen acıya boğuyor.

Suriye’deki yeni cihatçı rejim, ülkedeki Alevi nüfusa karşı akıl almadık bir zulme girişmiş durumda. Sadece onlara mı? Dürziler, Ezidiler, Ortodoks Rumlar, Ermeniler, Süryaniler, Kürtler, Çerkesler, laikler ve kadınlar kendilerini tehdit altında hissediyorlar…

Bu sistematik saldırılar sonucu yüzlerce Alevi kardeşimiz hayatını kaybetti, binlerce insan zorla evinden sürgün edildi. Her gün başka bir haber, video, yardım çağrısıyla sarsılıyoruz, korkuya kapılıyoruz.

Aleviler bizim ülkemizin de bir gerçeği ve tarihidir. Kültürümüzün kopmaz bir parçasıdır. Benzer acıları da defalarca yaşamış bir ülke olarak, hemen yanı başımızda yaşanan gelişmelerin bu topraklarda da kaygıya neden olacağı açık bir gerçektir.

Yunus, Mevlana, Hacıbektaş’tan devraldığımız kültürümüz insanı yüceltir ve onun yanında durur. Büyüklerimiz “yetmiş iki millete aynı gözle” bakmayı fısıldamıştır kulağımıza. O yüzdendir ki hiçbir kötülüğe kayıtsız kalmayız, kalamayız.

Bütün halkımızı bu kaygı veren gidişata karşı kenetlenmeye, yetkilileri de bu kıyımı durdurmak için harekete geçmeye, çağırıyoruz.

Sesinizi sesimizin yanına katın. Siz de imza verin, sözümüzü yayın.

Kamuoyuna sonsuz sevgi ve saygımızla duyururuz.”

ÇAĞRIYI İMZALAYANLAR

Abbas Karakaya / Şair

Ahmet Haluk Ünal / Yönetmen

Ahmet Nazif Yücel / Avukat- Yazar

Ahmet Tigril / Müzisyen

Ali Ekber Kayış / Müzisyen

Ali Haydar Can / Müzisyen

Ali Nafile / Müzisyen

Ali Oktay Coşkun / İnsan Hakları Savunucusu

Ali Seçkiner Alıcı / Oyuncu

Alper Bakıner / Müzisyen (Luxus)

Asuman Susam / Şair

Aygül Erce / Müzisyen

Ayşe Tütüncü / Müzisyen

Ayşenur Kolivar / Müzisyen

Azime (Ejma) Önlü / Heykeltraş

Avni Sağlam / Müzisyen

Barış Atay / Oyuncu

Bayar Şahin / Müzisyen

Burhan Boran / Yönetici, Metalurji Mühendisi

Bülent Emrah Parlak / Tiyatro ve Sinema Oyuncusu

Can Dündar / Gazeteci-yazar

Cahit Berkay / Müzisyen

Cem Yılmaz / Müzik Yapımcısı (Anadolu Müzik)

Cenk Gündoğdu / Şair

Cevahir Canpolat / Müzisyen

Ceyhun Demir / Müzisyen

Cihan Keşkek / Müzisyen

Cihan Oğuz / Şair

Deniz Ezer / Töb-Sen Başkanı

Deniz Mahir Kartal / Müzisyen

Derviş Akbaş / Müzisyen

Doğukan Karakuş / müzisyen

Ecevit Alkan / Avukat

Edip Yeşil / Şair

Efkan Şeşen / Müzisyen

Elif Çongur / Akademisyen / Spor Yazarı

Eko Anarşist Kolektif

Ender Balkır / Müzisyen

Ercüment Şahin Çervatoğlu / Rize-Fındıklı Belediye Başkanı

Erdal Bayrakoğlu / Müzisyen

Erdal Kılıçkaya / Alevilerin Sesi Dergisi Gyy

Erdem Tüzün / Yönetici

Erk Acarer / Gazeteci

Esra Öztürk / Müzisyen - Akademisyen

Eylem Aktaş / Müzisyen

Ezgi Dilan Balcı / Müzisyen

Ferhat Aktaş / Araştırmacı- Yazar

Ferhat Livaneli / Müzisyen

Feryal Öney / Müzisyen

Fuat Doğan / Şair

Fuat Talay / Müzisyen

Gökhan Dirican / Akademisyen - Müzisyen

Gökmen Yener / Yazar-Seramik Sanatçısı

Güneş Demir / Müzisyen

Gürcan Özkan / Karikatürist

Hasan Ağırdağ / Müzisyen - Yazar

Hasan Sivri / Gazeteci

Hasan Tören / Yazar

Hayrettin Geçkin / Şair

Hicri İzgören / Şair

Hilmi Yarayıcı / Müzisyen

Hizam Hasırcı / Defne Halk

Temsilcileri Meclisi Derneği Başkanı

Hüseyin Turan / Müzisyen

İbrahim Beyaz / Şair

İbrahim Karaca / Şair - Yazar

İhsan Eliaçık / Yazar

İlkay Akkaya / Müzisyen

İlke Kızmaz / Müzisyen

İrşad Aydın / Müzisyen

İrfan Erden / Şair

İsmail Cem Doğru / Şair

İsmail Hakkı Demircioğlu / Müzisyen

Kamil Kartal / Sendika Uzmanı

Kamil Koç / GÜDAP

Kemal Kahraman / Müzisyen

Kemal Sahir Gürel / Müzisyen

Latife Akyüz / Doktor

M. Emre Battal / Yayıncı - Yönetmen

M. Fazıl Karasu / Müzisyen

Mahir Baş / Gazeteci

Mahir Mansuroğlu / Yazar

Marsis

Mehmet Ateş / Kimya Mühendisi

Mehmet Erte / Yazar

Mehmet Gümüş / Müzisyen

Mehmet Özer / Şair

Mehveş Güney / Bankacı

Melike Belkız Aydın / Yazar

Memet Demir / Müzisyen

Mertcan Fırat / Yazılım Uzmanı

Metin Kahraman / Müzisyen

Metin Cihan / Gazeteci

Muammer Ketencoğlu / Müzisyen

Murat Kalaycıoğlu / Besteci, Söz Yazarı, Şair

Musa Kurtuluş / İçerik Editörü

Mustafa Köz / Şair

Nidal Hawari / İnsan Hakları Aktivisti

Nihat Behram / Şair

Niyazi Koyuncu / Müzisyen

Nuri Günay / Yazar

Onder San / İnsan Hakları Aktivisti

Osman Akkuş / Yaşam Savunucusu - Çevre Aktivisti

Osman Çakmakçı / Yazar

Ozan Çoban / Müzisyen

Özcan Şenver / Müzisyen

Özcan Yaman / Fotoğrafçı

Öznur Turan Şeker / Müzisyen

Ragıp İncesağır / Yazar

Selda Öztürk / Müzisyen

Selim Bölükbaşı / Müzisyen

Serap Yağız / Müzisyen

Serdar Keskin / Müzisyen

Serhad Savaş / İnsan Hakları Savunucusu

Sevilay Adıgüzel / Eğitimci

Sevinç Öztürk / Oyuncu, Yönetmen

Seyfi Yerlikaya / Müzisyen

Seyithan Kızıl / Müzisyen

Sezai Sarıoğlu / Şair

Stella Venier / Doktor

Suavi / Müzisyen

Şahabettin Demir / Araştırmacı - Yazar

Şeref Bilsel / Şair

Taner Öngür / Müzisyen

Tarık Günersel / Şair

Tolga Sağ / Müzisyen

Tunay Bozyiğit Seyduna / Sanatçı - Edebiyatçı, Gazeteci

Tunay Devrim / Yazar

Turabi Yıldırım / Müzisyen

Utkun Büyükaşık / Şair

Ümit Olgun / Müzisyen

Ümmüşen Ünlü Gürsoy / Müzisyen

Vural Bahadır Bayrıl / Şair

Yasemin Göksu / Müzisyen

Yaser Bereketoğlu / Yazar

Yaşar Seyman / Sendikacı - Yazar

Yelda Emek / Müzisyen

Yıldız Bilgin Bayazıt / Senarist

Yılmaz Kahraman / Alevilerin Sesi Dergisi Yk

Yılmaz Tuluk / BES MYK Üyesi

Zihni Cinan / Müzisyen - Yapımcı