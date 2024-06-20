ABD'den Suriye'de operasyon: Üst düzey IŞİD'li terörist öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de terör örgütü IŞİD’in üst düzey bir isminin öldürüldüğünü duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 10:18
ABD'den Suriye'de operasyon: Üst düzey IŞİD'li terörist öldürüldü
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, 16 Haziran’da Suriye’de gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu terör örgütü IŞİD’in üst düzey yetkililerinden Usame Cemal Muhammed İbrahim el-Cenabi’nin öldürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Ölümü, terör örgütünün saldırılarına kaynak sağlama ve terör saldırıları gerçekleştirme yeteneğini sekteye uğratacak" ifadeleri kullanıldı.

Hava saldırısında herhangi bir sivilin zarar görmediği vurgulandı.

ABD askerlerinin bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte IŞİD’in operasyonel gücünü zayıflatmak için operasyonlar yürütmeye devam edeceği belirtildi.


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