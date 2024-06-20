ABD'den Suriye'de operasyon: Üst düzey IŞİD'li terörist öldürüldü
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’de terör örgütü IŞİD’in üst düzey bir isminin öldürüldüğünü duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, 16 Haziran’da Suriye’de gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu terör örgütü IŞİD’in üst düzey yetkililerinden Usame Cemal Muhammed İbrahim el-Cenabi’nin öldürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, "Ölümü, terör örgütünün saldırılarına kaynak sağlama ve terör saldırıları gerçekleştirme yeteneğini sekteye uğratacak" ifadeleri kullanıldı.
Hava saldırısında herhangi bir sivilin zarar görmediği vurgulandı.
ABD askerlerinin bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte IŞİD’in operasyonel gücünü zayıflatmak için operasyonlar yürütmeye devam edeceği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ekonomist 'büyük finansal çöküş' için tarih verdi!
- Cem Bora'dan İbrahim Tatlıses'e cevap
- OYAK’ta neler oluyor!
- Selvi yine MHP’nin hedefinde!
- Laik Cumhuriyeti hatırlattı...
- Abdülkerim Bardakcı'dan Arda Güler sözleri
- Çeşme'de halkın imdadına belediye yetişti!
- Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu
- Üç kardeş hayatını kaybetti
- Bölge halkı isyan etti!