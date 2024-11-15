ABD'den tazminat talebi: 'Cinsel işkenceye maruz kaldım, yuvam dağıldı...'

Yayınlanma: 15.11.2024 - 12:36

Güncelleme: 15.11.2024 - 12:36

ABD'deki bir davada, ABD ordusunun taşeronlarından CACI firması, Iraklı 3 eski mahkuma Ebu Gureyb Hapishanesinde tutuklu bulundukları süre içinde uğradıkları istismar ve kötü muamelede rolü olduğu gerekçesiyle 42 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

AA muhabirine konuşan eski Ebu Gureyb mahkumlarından Muhammed, aynı dönem işkence gördüğü söz konusu mahkumlar gibi kendisine de tazminat ödenmesi gerektiğini düşünüyor.

Iraklı 57 yaşındaki Muhammed, yaşadığı ağır travmalar ve diğer hastalıklardan dolayı yürümekte güçlük çektiğini ifade ediyor.

ABD güçlerince 31 Ekim 2003'te evine dönerken sebepsizce gözaltına alınıp önce Enbar'a bağlı Habbaniyye Üssü'ne oradan da 5 gün sonra Ebu Gureyb Hapishanesine götürüldüğünü söyleyen Muhammed, hapishanede yaşadığı zor günleri şöyle anlattı:

"Hapishanede 1 yıl 4 ay sebepsizce tutuldum. Bana neden tutuklandığımı dalga geçerek (ABD'li askerler) soruyorlardı. Ebu Gureyb'de zamanında bir skandal değil birçok skandal yaşandı. Üzerimize köpekleri salıp, sesli bomba patlatıyorlardı, ayrıca cinsel işkence de yapıyorlardı. Tutukluları gerçek mermiyle vuruyorlardı."

ABD askerlerinin hapishane koğuşundan içeri gerçek mermilerle ateş açtığını anlatan Muhammed, "İki kişi gözümün önünde gerçek mermiyle öldürüldü. Öldürülenleri daha sonra siyah poşete koyup götürdüler. Ben bunları görünce psikolojik sorunlar yaşamaya başladım. Gördüğüm işkencelerin izi hala ellerimde ve vücudumun diğer kısımlarında duruyor" diye konuştu.

Iraklı Muhammed, yaklaşık 20 yıldır psikolojik sorunlardan dolayı cilt hastalığının da devam ettiğini dile getirdi.

Psikolojik tedavi görmesine rağmen hastalığına çare bulunamadığını ifade eden Muhammed, şunları kaydetti:

"ABD'de mahkemece tazminat almalarına karar verilen 3 kişinin yanında tazminat alması gereken yüzlerce mağdur var. Belki benim yaşadığım sıkıntılar bu 3 kişiden daha fazlaydı ama onlar çok şükür haklarını alabildi. ABD'den bana da tazminat vermesini istiyorum ama yurt dışında dava açmak için avukata para verecek gücüm yok."

YUVASI DAĞILDI, ÇOCUKLARI BASKILARA MARUZ KALDI

Hapishaneden çıktıktan sonra Irak'ta hakkını aramak için birçok yere başvurduğunu ancak hiçbir sonuç alamadığını dile getiren Muhammed, hapishaneden çıktıktan sonra eşinin de basına sızan işkence görüntüleri nedeniyle kendisini terk ettiğini aktardı.

Iraklı Ebu Gureyb mağduru Muhammed, iki çocuğunun da Ebu Gureyb skandalı yüzünden ağır psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek, "Eşim, hapishane çıkışımdan hemen sonra benden boşandı. Erkek çocuklarım yaşadıkları travma ve uğradıkları ayrımcılıktan ötürü okulu bıraktı ve birisi şeker diğeri psikolojik hastalığa yakalandı. Kızlarım da mahalle baskısından dolayı okulu bıraktı" ifadelerini kullandı.

Bağdat'ta kirada oturduğunu söyleyen Muhammed, ev sahiplerinin Ebu Gureyb mahkumu olduğunu öğrenince mahalle baskısı ve ayrımcılıktan dolayı defalarca evi boşaltmasını istediklerini kaydetti.

Yüksek tansiyon ve kalp hastası Talib Muhammed, devletten hiçbir maaş almadığını da sözlerine ekledi.