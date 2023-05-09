ABD'den Türkiye açıklaması: Seçimlerde taraf tutmuyoruz

Yayınlanma: 09.05.2023 - 09:43

Güncelleme: 09.05.2023 - 09:43

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin gelen sorulara yanıt verdi.

Seçimlerden çıkacak sonucun ikili ilişkileri etkilemeyeceğini dile getiren Patel, ABD'nin Türkiye'deki seçimlerde "taraf tutmadığını" vurguladı.

Patel, ABD'nin, Türkiye'nin bir müttefiki ve ortağı olduğunu kaydederek, "Yaklaşan seçimleri yakından takip edeceğiz. Ortak öncelikler etrafında işbirliğimizi derinleştirmek için Türk halkının seçtiği hükümetle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"ÖZGÜR VE ADİL BİR SEÇİM GÖRMEK İSTİYORUZ"



ABD'nin "tek umudunun demokratik bir sürece dayanan özgür ve adil bir seçim görmek" olduğunu belirten Patel, "Türk makamlarının seçimleri, uzun ve gurur verici demokratik geleneğine ve yasalarına uygun olarak, AGİT taahhütleri ve NATO müttefiki statüsüyle tutarlı bir şekilde yürüteceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Patel, Türkiye'nin, ABD için önemli olan bir dizi konuda vazgeçilmez bir rol oynadığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin oluşturulmasında ve hayata geçirilmesinde oynadığı role işaret etmek istiyorum. Onların liderliği ve biraraya getirici rolü sayesinde, Rusya'nın tahılı silah haline getirmesini engelleyecek bir mekanizma var" ifadelerini kullandı.

"F-35 KONUSUNDA POZİSYONUMUZ DEĞİŞMEDİ"

Patel, S-400 hava savunma sistemi ile ilgili gelen bir soruya yanıt olarak, "Türkiye'nin Rus S-400 sistemini satın alması nedeniyle 2019'da F-35 programından çekilmesini çevreleyen koşullar iyi bilinmektedir. Pozisyonumuz değişmemiştir: Türkiye'nin S-400 tedariki, tüm NATO müttefiklerinin Rus sistemlerine bağımlılığı azaltma yönünde verdikleri taahhütlerle çelişmektedir" dedi.