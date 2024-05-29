Rusya: Taliban, Ukrayna krizinde bizim safımızda yer alıyor

Yayınlanma: 29.05.2024 - 12:38

Güncelleme: 29.05.2024 - 12:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Taliban'ın, Rusya-Ukrayna savaşında Moskova yönetiminin tutumunu desteklediğini söyledi.

Soloviev TV'ye konuşan Kabulov, “Rusya'nın, Ukrayna krizi konusundaki tutumunu açık bir şekilde destekliyorlar. Bu sürecin temel nedenlerini ve sonuçlarını anlıyorlar. Bizim tarafımızdalar, bizimle aynı dalga boyundalar” dedi.

Kabulov, Taliban'ın bu tutumunu kendisine ve Kabil'deki Rus Büyükelçisine çeşitli görüşmeler sırasında açıkça ifade ettiğini belirtti.

Öte yandan, Taliban Dışişleri Bakanlığı danışmanı Zakir Celali, Moskova'nın, Taliban'ı terör örgütleri listesinden çıkarma yönündeki olası adımının “Kabil ile Moskova arasında resmi ilişkiler kurulmasının önündeki engelleri kaldıracağını” söyledi.

Celali, “Rus liderliğinin kararı, şüphesiz Afganistan ve Rusya arasında resmi ilişkilerin kurulmasının önündeki engellerin kaldırılması anlamına gelmektedir. Bu engellere rağmen Afganistan ve Rusya son üç yılda ikili ilişkilerde önemli ilerlemeler kaydetmiştir” diye konuştu.

Celali tarafların çeşitli düzeylerde karşılıklı ziyaretlerde bulunduğunu, özellikle Kabil'den bir heyetin Afganistan içi çözüme ilişkin Moskova formatındaki toplantıların çoğuna katıldığını belirtti.

Celali, Afgan yetkililerin Tataristan'da düzenlenen Rusya-İslam Dünyası toplantısı Kazan Forumu'na da katıldıklarını belirterek, Taliban'ın Haziran ayında yapılması planlanan St Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) davet edildiğini doğruladı.

TALİBAN-RUSYA İLİŞKİLERİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 27 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Taliban'ı terör örgütleri listesinden çıkarma girişiminin “gerçekliğin farkındalığını yansıttığını” söyledi.

Kabulov, daha önceyaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Taliban'ın yasaklı örgütler listesinden çıkarılabileceğini bildirdiğini söylemişti.

Kabulov, Moskova'nın Taliban'ı St Petersburg forumuna katılmaya davet ettiğini de sözlerine ekledi.

Putin 28 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Afganistan'da iktidarda olan Taliban ile ilişki kurulması gerektiğini vurgulamıştı.