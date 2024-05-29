Macaristan'dan Ukrayna çıkışı: Çok büyük bir bedel ödüyoruz

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın, Ukrayna'daki çatışmada yer almak istemediğini belirterek, “cephede bir Macar askerinin bile bulunmasına izin vermeyeceğini” söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:47
Macaristan'dan Ukrayna çıkışı: Çok büyük bir bedel ödüyoruz
Abone Ol google-news

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Belarus'un başkenti Minsk'te Belaruslu mevkidaşı Sergei Aleinik ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Peter Szijjarto, Macaristan'ın, Ukrayna'daki çatışmada yer almak istemediğini belirterek, “cephede bir Macar askerinin bile bulunmasına izin vermeyeceğini” söyledi.

Szijjarto, “Biz Macarlar, bizim savaşımız olmamasına rağmen Ukrayna'daki savaş için çok büyük bir bedel ödüyoruz. Macaristan'ın hedefi nettir: komşumuzda devam eden savaşta yer almak istemiyoruz” dedi.

Szijjarto, “savaşın askeri olarak çözülemeyeceğini” belirterek, “Savaş alanında bir çözüm yok” diye konuştu.

Szijjarto, şunları kaydetti:

“Macaristan'da bizler, AB ya da NATO ülkelerinin temsilcilerinin Ukrayna'ya asker gönderme arzusuna ilişkin sözleri, nükleer silah kullanma ihtimaline ilişkin açıklamaları gibi çatışmayı tırmandırmaya yönelik açıklamaları dehşetle dinliyoruz. Avrupa'dan kesinlikle asker gönderilmesi gerektiği yönündeki açıklamaları dehşetle dinliyoruz. Macaristan'da iktidarda olduğumuz sürece, bir Macar'ın bile cepheye (Ukrayna'ya) götürülmesine izin vermeyeceğiz.”


Ukrayna haberleri Macaristan haberleri

İlgili Haberler

Ukrayna Parlamentosu'ndan Zelenski açıklaması: Görevi bırakıyor mu?

Ukrayna Parlamentosu'ndan Zelenski açıklaması: Görevi bırakıyor mu?
Rusya: Taliban, Ukrayna krizinde bizim safımızda yer alıyor

Rusya: Taliban, Ukrayna krizinde bizim safımızda yer alıyor
Macron: Ukrayna'nın, Rusya'nın askeri üslerini imha etmesine izin vermeliyiz

Macron: Ukrayna'nın, Rusya'nın askeri üslerini imha etmesine izin vermeliyiz
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cübbeli Ahmet’ten kız çocuklarına ‘istismar’ itirafı: ‘Büyük bir suç zincirine işaret ediyor’

Cübbeli Ahmet’ten kız çocuklarına ‘istismar’ itirafı: ‘Büyük bir suç zincirine işaret ediyor’
Diyarbakır’da 16 yaşındaki kız çocuğu, 22 yaşındaki sevgilisini öldürdü

Diyarbakır’da 16 yaşındaki kız çocuğu, 22 yaşındaki sevgilisini öldürdü
Deniz Berktay ile Kuzeyden Notlar: Savaş Bulgaristan’ı nasıl böldü?

Deniz Berktay ile Kuzeyden Notlar: Savaş Bulgaristan’ı nasıl böldü?
Getafe’den kiralanmıştı: İngiliz ekipten Enes Ünal kararı!

Getafe’den kiralanmıştı: İngiliz ekipten Enes Ünal kararı!
Türkiye'yi sarsan Ata Emre Akman cinayetinde yeni gelişme: Dosyalar birleştirilecek

Türkiye'yi sarsan Ata Emre Akman cinayetinde yeni gelişme: Dosyalar birleştirilecek
AKP’nin tepki çeken sokak hayvanları düzenlemesi Meclis’te

AKP’nin tepki çeken sokak hayvanları düzenlemesi Meclis’te
Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın ardından ilk kez canlı yayında: 'Hançer' göndermesini açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın ardından ilk kez canlı yayında: 'Hançer' göndermesini açıkladı
Arda Güler’in İspanyolca röportajına Roberto Carlos’tan şaşırtan cevap!

Arda Güler’in İspanyolca röportajına Roberto Carlos’tan şaşırtan cevap!