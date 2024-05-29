Macaristan'dan Ukrayna çıkışı: Çok büyük bir bedel ödüyoruz

Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:47

Güncelleme: 29.05.2024 - 13:47

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Belarus'un başkenti Minsk'te Belaruslu mevkidaşı Sergei Aleinik ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Peter Szijjarto, Macaristan'ın, Ukrayna'daki çatışmada yer almak istemediğini belirterek, “cephede bir Macar askerinin bile bulunmasına izin vermeyeceğini” söyledi.

Szijjarto, “Biz Macarlar, bizim savaşımız olmamasına rağmen Ukrayna'daki savaş için çok büyük bir bedel ödüyoruz. Macaristan'ın hedefi nettir: komşumuzda devam eden savaşta yer almak istemiyoruz” dedi.

Szijjarto, “savaşın askeri olarak çözülemeyeceğini” belirterek, “Savaş alanında bir çözüm yok” diye konuştu.

Szijjarto, şunları kaydetti:

“Macaristan'da bizler, AB ya da NATO ülkelerinin temsilcilerinin Ukrayna'ya asker gönderme arzusuna ilişkin sözleri, nükleer silah kullanma ihtimaline ilişkin açıklamaları gibi çatışmayı tırmandırmaya yönelik açıklamaları dehşetle dinliyoruz. Avrupa'dan kesinlikle asker gönderilmesi gerektiği yönündeki açıklamaları dehşetle dinliyoruz. Macaristan'da iktidarda olduğumuz sürece, bir Macar'ın bile cepheye (Ukrayna'ya) götürülmesine izin vermeyeceğiz.”