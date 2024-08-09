ABD'den Ukrayna'ya destek: 'Bölgedeki gerilimi artırmıyor'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıların bölgedeki gerilimi tırmandırmadığını savundu.

AA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 12:14
ABD'den Ukrayna'ya destek: 'Bölgedeki gerilimi artırmıyor'
Abone Ol google-news

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın, "kendini savunmak için" Kursk'ta harekete geçtiğini belirten Singh, bu saldırıların bölgedeki gerilimi artırmadığını ileri sürdü.

Singh, ABD'nin uzun menzilli saldırıları desteklemediğini vurgulayarak, Ukrayna'nın, Kursk'taki saldırılarının daha çok çapraz ateş olduğunu ve bunun ABD politikalarıyla ters düşmediğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Ukrayna askerlerinin bölgeye saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kursk bölgesindeki çatışmalar nedeniyle 7 Ağustos'ta acil durum ilan edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik yetkilileri ile Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yapmış ve Rus hükümetinden sivillere desteğin sağlanması konusunda gerekli adımları atması talebinde bulunmuştu.


ABD haberleri Ukrayna haberleri

İlgili Haberler

Trump basın toplantısında konuştu: 'Fed kararlarında ABD başkanının

Trump basın toplantısında konuştu: 'Fed kararlarında ABD başkanının "söz sahibi" olması gerekir'
Eski Başbakandan çarpıcı sözler: 'ABD'nin 51'inci eyaleti haline gelebilir...'

Eski Başbakandan çarpıcı sözler: 'ABD'nin 51'inci eyaleti haline gelebilir...'
Adını finale yazdırdı: ABD'den Sırbistan karşısında inanılmaz geri dönüş!

Adını finale yazdırdı: ABD'den Sırbistan karşısında inanılmaz geri dönüş!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler