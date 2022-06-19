ABD’den Ukrayna’ya silah yardımı

19 Haziran 2022 Pazar, 13:09

Rudik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD, Ukrayna’ya 1400'den fazla Stinger sistemi ve 6 bin 500 Javelin sistemini devretti. Yayınlanan liste yardımı, anti-zırh sistemleri, dronlar, obüsler, Mi-17 helikopterleri, Zıpkın sistemlerini içeriyor. Teslim edilen her şey, amacına uygun olarak kullanılacaktır” dedi.