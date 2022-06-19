ABD’den Ukrayna’ya silah yardımı
Ukrayna’da siyasi parti Gosol’un lideri Kira Rudik, ABD’nin 1400 Stinger uçaksavar ve 6 bin 500 Javelin tanksavar füzesi gönderdiğini duyurdu.
Rudik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD, Ukrayna’ya 1400'den fazla Stinger sistemi ve 6 bin 500 Javelin sistemini devretti. Yayınlanan liste yardımı, anti-zırh sistemleri, dronlar, obüsler, Mi-17 helikopterleri, Zıpkın sistemlerini içeriyor. Teslim edilen her şey, amacına uygun olarak kullanılacaktır” dedi.
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