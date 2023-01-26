ABD'den Wagner kararı: Uluslararası suç örgütü ilan etti
ABD, Rus paralı askeri şirketi Wagner’i resmi olarak "uluslararası suç örgütü" olarak ilan etti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın arkadaşı Yevgeny Prigozhin tarafından kurulan Rus paralı asker grubu Wagner'e yönelik yeni bir karar aldı.
ABD Hazine Bakanlığı, Rus askeri şirketi Wagner grubunu "uluslararası suç örgütü" listesine aldığını duyurdu.
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