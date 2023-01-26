ABD'de Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 15:51

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 15:51

ABD basınında çıkan haberlere göre ülkedeki Meta Platforms'un sosyal medya uygulamaları çöktü. 18 binden fazla Instagram kullanıcısı ile 13 bin Facebook kullanıcısı uygulamalara erişmekle ilgili sorun bildirdi.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Birçok kullanıcı, endişelerini ve öfkelerini Twitter üzerinden dile getirdi. Kesintiye neyin neden olduğu bilinmiyor.

Meta, yaptığı açıklamada, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek haftalarda Facebook ve Instagram'a geri dönmesine izin vereceğini, böylece 2021'deki Kongre Binası isyanı sonrasında hesaplarına uygulanan iki yıllık askıya alma işleminin sona ereceğini duyurmuştu.