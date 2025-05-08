AB’de yetki savaşı: Parlamento, Komisyon’u mahkemeyle tehdit etti

Yayınlanma: 08.05.2025 - 12:28

Güncelleme: 08.05.2025 - 12:28

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Komisyonu’nu (AK) 150 milyar avro tutarındaki yeni savunma kredisi planı nedeniyle sert biçimde uyardı. Parlamentonun onayı olmadan uygulamaya alınması planlanan bu girişimin, Avrupa Birliği yasama sürecini ihlal ettiği gerekçesiyle Komisyon’a dava açılabileceği bildirildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Mart ayında yaptığı açıklamada, AB’nin askeri kapasitesini artırmak için toplam 800 milyar avroluk kaynak yaratılacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda oluşturulan 150 milyar avroluk savunma kredisi programının, özellikle Rusya’dan gelebilecek tehditlere karşı “Hazırlık 2030” stratejisinin temel parçası olduğu ifade edildi.

Komisyon, söz konusu finansman planını yürürlüğe koymak için Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın 122. maddesini temel aldı.

Bu madde, olağanüstü durumlarda üye devletlerin, Avrupa Komisyonu’nun tekliflerini Parlamento sürecinden geçirmeden kabul etmesine olanak tanıyor.

“DEMOKRATİK MERUİYET TEHLİKEDE”

AP Başkanı Roberta Metsola, von der Leyen’e gönderdiği mektupta, planın yasal dayanağının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Metsola, aksi takdirde Avrupa Komisyonu’na dava açılabileceğini belirtti.

Mektupta, "Yasal dayanağın eksikliği, Parlamento’nun yasama ve denetim işlevini zayıflatarak demokratik meşruiyeti riske atar" ifadeleri yer aldı.

Komisyon Sözcüsü Thomas Regnier, Euronews’e yaptığı açıklamada, “Avrupa, benzeri görülmemiş bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya. Başkan von der Leyen’in siyasi yönergelerinde belirtildiği gibi, 122. madde yalnızca şu anki gibi istisnai durumlarda kullanılacaktır” dedi.