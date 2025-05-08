Yayınlanma: 08.05.2025 - 11:42

Güncelleme: 08.05.2025 - 11:42

Bir süredir kamuoyu gündeminde olan yeşil pasaport hakkı için ilk resmi adım atıldı. Mali müşavirlere hususi damgalı pasaport verilmesini öngören kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Peki, Yeşil pasaportu kimler kullanabilir? Yeşil pasaport nasıl alınır?

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Yeşil pasaport olarak da bilinen hususi pasaport, devlet kadrolarında görev yapan memurlar ile belirli şartları sağlayan aile bireylerine verilen ve 10 yıla kadar geçerliliği bulunan özel bir pasaport türüdür. Bu pasaport, uluslararası seyahatlerde kolaylık sağlar, sahiplerine birçok ülkeye önceden vize almadan giriş yapma hakkı tanır. Yeşil pasaport sahipleri, yalnızca uçak bileti alıp check-in işlemi yaparak ek bir vize prosedürüne gerek kalmadan pek çok ülkeye doğrudan seyahat edebilir.

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİR?

Hususi Yeşil pasaport alabilmek için yeşil pasaport şartları olan koşulları sağlamanız gerekir. Öncelikle devlet memuru olmalı ve emekli sandığına bağlı olarak çalışmalısınız. Son yıllarda düzenlenen kanunla devlet memuru statüsünde olmayan kamu çalışanlarına, belirli bir ihracat miktarını yakalamış iş adamları ve şirketlerinin yetkililerine de hususi yeşil pasaport verilmektedir. Peki kimler yeşil pasaport alabilir?

Birinci, ikinci ve üçüncü derecede bulunan devlet memurları ve sözleşmeli devlet memurları,

TBMM eski üyeleri ve bakanlar,

Görevleri boyunca büyükşehir belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları,

Devlet sporcusu statüsünde olan sporcular,

Birinci dereceden emekli olmuş eski belediye başkanları,

Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bank gibi devlet bankalarında özelleştirmeden önce çalışmaya başlayanlara ve belirli şartları tamamlamış çalışanlar,

“İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” yasasıyla beraber belirli ithalat hacmini geçmiş iş adamlarına ve ihracat miktarına bağlı olarak şirket yetkilileri,

Baroya kayıtlı en az 15 yıldır avukatlık yapan Avukatlar,

Tüm yeşil pasaport alma hakkı olanların eşleri ve 25 yaşını aşmamış, evli olmayan ve öğrenciliği devam eden çocukları hususi damgalı yeşil pasaport alma hakkına sahiptir.

YEŞİL PASAPORT NASIL ALINIR?

Yeşil pasaport alma hakkınız varsa, öncelikle gerekli evrakları tamamlamalı ve İç İşleri Bakanlığı’na talep dilekçesi göndermelisiniz. Pasaport defter bedelini yatırdıktan sonra diğer evraklar ile birlikte nüfus müdürlüklerinden başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. PTT kargo ile adresini vermiş olduğunuz ve istediğiniz yere pasaportunuz gönderilecektir.