AB'den 13. yaptırım paketi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik 13. yaptırım paketinde prensipte anlaştı.

İHA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 14:25
AB'den 13. yaptırım paketi
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AB Dönem Başkanı Belçika'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, AB ülkelerinin büyükelçilerinin Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya yönelik 13. yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Söz konusu paketin AB tarafından onaylanan en geniş kapsamlı paketlerden biri olacağı vurgulandı.

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Paketin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2. yıl dönümüne denk gelen 24 Şubat'ta resmi olarak onaylanacağı belirtildi.

Yeni pakette yaptırım listesine 200'e yakın kuruluş ve kişinin ekleneceği öğrenildi.


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