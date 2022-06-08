AB'den asgari ücret direktifi: Yeterli bir yaşam standardı sağlayacak seviyede olmalı
Avrupa Birliği, asgari ücretin yeterli bir yaşam standardı sağlayacak seviyede olması gerektiği konusunda uzlaştı.
Avrupa Birliği, asgari ücretin yeterli bir yaşam standardı sağlayacak seviyede olması gerektiği konusunda uzlaştı.
AB Parlamentosu ve AB Konseyi üyelerinin vardığı bu anlaşma, AB'nin asgari ücrete sahip olmayan altı üyesini etkilemeyecek.
Fakat geri kalan 21 üye, asgari ücretlerini belirlerken aynı kuralları takip etmek zorunda kalacak.
Öte yandan her ülkede geçim koşulları farklı olduğu için AB genelinde aynı asgari ücretin belirlenmesi gerekmeyecek.
Direktifin uygulamaya geçmeden önce oylanarak yasa haline gelmesi gerekiyor.
AB genelinde her 10 işçiden birinin asgari ücret aldığı tahmin ediliyor.
Almanya'da asgari ücretli bir işçi saatte 12 euro kazanırken Lüksemburg'da bu 13 euro, Bulgaristan'da ise 2,19 euro.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Yeni asgari ücret kuralları emeğin onurunu koruyacak ve işin karşılığının alınmasını garantileyecek" dedi.
Avrupa Parlamentosu müzakerecisi, Hollandalı AP üyesi Agnes Jongerius, mağaza çalışanları, temizlikçiler ve postacıların hayat standartlarının bu kararın ardından hızla yükselebileceğini söyledi:
"Asgari ücretli insanların yeni kıyafetler alabilmesi, bir spor kulübüne üye olabilmesi ve hafta sonları tatile gidebilmesi lazım."
Karar uyarınca toplu iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin oranının yüzde 80'in altında olduğu ülkelerde de bu oranın artırılması için çaba gösterilecek.
Asgari ücret uygulaması olmayan ve maaşların toplu pazarlıklarla belirlendiği Danimarka ve İsveç bu karara karşı çıkacaklarını açıkladı.
Fakat iki ülkenin AB Konseyi ve AB Parlamentosu'ndaki ağırlıkları bu kararı engellemeye yeterli değil.
Bu iki ülkenin dışında Avusturya, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya ve İtalya'da da asgari ücret uygulaması bulunmuyor.
İtalya kamu yayıncısı Rai'ye göre ülkedeki işgücünün yüzde 30'u, önerilen saatlik ücret olan 9 euronun altında kazanıyor ve bu yüzden İtalya'nın da bir asgari ücret belirlemesine yönelik çağrılar artıyor.
Tarım Bakanı Stefano Patuanelli, İtalya'nın Avrupa'da 1990'da beri maaşların gerilediği (yüzde -2,9) tek ülke olduğunu belirtirken bir diğer kabine üyesi Renato Brunetta ise asgari ücretin ülkenin kültürel tarihine aykırı olduğunu savunuyor.
Video Haberler
- Kuytulcular slogan attı, polis sirenle bastırdı
- Öldürülen tribün lideri davasında yeni gelişme
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
- Örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı
- Bakanın katıldığı toplantıda alanı su bastı
- Obi-Wan Kenobi'nin yıldız oyuncusu ırkçılığa cevap verdi
- Arı kovanlarını parçalayan ayı, fotkapanla görüntülendi
- Üstsüz alışveriş yapan kadın serbest bırakıldı
- İstilacı çekirgelerle 2 bin hindi mücadele edecek
- Su borusu patlayınca yol yarıldı; O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidar son mermisini saklıyor'
- Motorine bu gece dev zam geliyor
- Yol durumu: Karayollarında son durum
- Rusya Büyükelçisi Güvenlik Konseyi oturumunu terk etti
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- Son anketten Erdoğan'a kötü haber
- Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
- 'Akşener ve Davutoğlu dikkatli olsun'
- AKP'de 'yalnızlık' istifası
- Markete üstsüz giren kadına gözaltı