AB'den Bosna Hersek kararı
Avrupa Birliği, Bosna Hersek ile üyelik müzakerelerine başlama kararı aldı. Katılım müzakerelerine başlama kararını AB Komisyonu Başkanı Michel duyurdu.
Avrupa Birliği, Bosna Hersek'le katılım müzakerelerine başlama kararı alındığını ilan etti.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesi sürerken X (Twitter) hesabından açıklama yaptı.
"Yeriniz Avrupalı ailemizde" ifadesini kullanan Michel, "Bugünkü karar AB yolunuzda ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Halkınızın istediği gibi Bosna-Hersek'in istikrarlı bir şekilde ilerlemesi için sıkı çalışmanın devam etmesi gerekiyor" mesajını paylaştı.
Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.
AB Komisyonu, 12 Mart'ta Bosna Hersek'le katılım müzakerelerine başlanması konusunda tavsiye kararı aldığını duyurmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeşilçam'ın efsane ismi hayatını kaybetti
- Emekli promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu
- Hatay kararları belli oldu
- O listede yer alan dairenin 'sırrı'
- Hakan Bayrakçı anket açıkladı, stüdyoya 'hüzün' çöktü
- CHP’ye desteğini açıkladı!
- Merkez Bankası'ndan sürpriz adım
- Erdoğan'dan 'emekliye promosyon' açıklaması
- Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu
- 'FETÖ'den medet umanlar...'