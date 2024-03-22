AB'den Bosna Hersek kararı

Avrupa Birliği, Bosna Hersek ile üyelik müzakerelerine başlama kararı aldı. Katılım müzakerelerine başlama kararını AB Komisyonu Başkanı Michel duyurdu.

AA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:15
AB'den Bosna Hersek kararı
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Avrupa Birliği, Bosna Hersek'le katılım müzakerelerine başlama kararı alındığını ilan etti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesi sürerken X (Twitter) hesabından açıklama yaptı.

"Yeriniz Avrupalı ailemizde" ifadesini kullanan Michel, "Bugünkü karar AB yolunuzda ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Halkınızın istediği gibi Bosna-Hersek'in istikrarlı bir şekilde ilerlemesi için sıkı çalışmanın devam etmesi gerekiyor" mesajını paylaştı.

Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.

AB Komisyonu, 12 Mart'ta Bosna Hersek'le katılım müzakerelerine başlanması konusunda tavsiye kararı aldığını duyurmuştu.


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