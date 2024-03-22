İsrail ordusu 'İHA ile izlediği sivilleri öldürdü'

Al Jazeera gazetesi, İsrail ordusunun "sivil" olduğu ileri sürülen Filistinli 4 kişinin yürüyüşlerini İHA ile takip ettikten sonra öldürdüğünü ileri sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:45
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Katar merkezli Al Jazeera kanalı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli sivil olduğu söylenen 4 kişiyi nsansız hava araçları (İHA) ile bombaladığını gösteren görüntüleri yayımladı.

Han Yunus'un Sikke bölgesinde geçen şubat ayı başlarında İsrail İHA'larından çekildiği aktarılan görüntülerde, sivil olduğu ileri sürülen Filistinli 4 kişinin yürüyüşlerinin izlendiği kısa bir sürenin ardından birkaç bomba ile ayrı ayrı hedef alındıkları yer alıyor. Görüntülerde, yürüyen genç erkekler görülüyor.

GAZZE HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden söz konusu görüntülerin paylaşılmasının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgal ordusunun, 4 sivil genci İHA ile bombalaması, vahşice katletmesi ve parçalara ayırması, işgalin yaşadığı derin krizin boyutunu gösteriyor. Bu suçu en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

Gazze'de sivillere yönelik saldırılardan ABD yönetimi, uluslararası toplum ve İsrail'in tamamen sorumlu tutulduğu belirtilen açıklamada, "Filistin halkımızdaki sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen bu katliamda işgale çeşitli silahlar sağlayan ülkeleri de sorumlu tutuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


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