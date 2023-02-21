AB’den depremler için 16 Mart’ta bağış konferansı
İsveç’in Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak bağışçılar konferansının duyurusunu yaptı.
Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı İsveç’in Dışişleri Bakanı Tobias Billström, depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için uluslararası toplumdan bağış toplamak üzere, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak bağışçılar konferansının tarihini 16 Mart olarak açıkladı.
Billström, konferansın depremin korkunç sonuçlarını mümkün olduğunca hafifletmenin amaçlandığını söyledi.
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