NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya hakkında 'üyelik' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin mümkün olan en kısa sürede onaylanması için çok çalışıyoruz" dedi.

İHA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 17:39
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya hakkında 'üyelik' açıklaması
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD önderliğindeki Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile ilgili konuşan Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç zaten NATO'ya çok yakın ve entegre olmuş ülkeler. Dolayısıyla asıl soru, Finlandiya ve İsveç'in üyeliğinin birlikte onaylanıp onaylanmadığı değil. Burada asıl soru, her ikisinin üyeliğinin de en kısa sürede onaylanmasıdır. Her iki ülkenin de üye olacağından eminim. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin mümkün olan en kısa sürede onaylanması için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


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