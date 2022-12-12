AB'den Eva Kaili'ye tepki: Çok ciddi ve endişe verici
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosunun (AP) 14 başkan yardımcısından Yunan milletvekili Eva Kaili hakkındaki yolsuzluk suçlamalarının çok ciddi ve endişe verici olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile Avrupa'da gelecek yıl gaz sıkıntısı olmaması için alınması gereken önlemleri değerlendirdikleri basın toplantısında, AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili soruları yanıtladı.
Ursula von der Leyen, "Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı hakkındaki iddialar son derece endişe vericidir ve çok ciddidir. Bu, insanların kurumlarımıza olan güveniyle ilgili bir meseledir" diyerek, bu güvenin en yüksek etik standartları gerektirdiğini vurguladı.
Von der Leyen, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Adalet Divanı, AB Sayıştayı gibi tüm AB kurumlarını kapsayan bir etik kuruluş oluşturulmasını martta teklif ettiğini hatırlatarak tüm AB kurumlarının şeffaf şekilde aynı etik kurallara uyması gerektiğini dile getirdi.
"AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın Katar'daki Dünya Kupası ile ilgili açıklamalarının arkasında mısınız? Tüm Komisyon üyelerinin Katar'a ziyaretleriyle ilgili iç soruşturma yapıyor musunuz?" sorusu yöneltilen von der Leyen, Katar ile birçok küresel ve bölgesel konuda işbirliği yaptıklarını hatırlattı.
Rusya'ya enerji bağımlılığından kurtulmak için Katar ile doğal gaz alımında işbirliği yaptıklarına değinen von der Leyen, insan hakları konularında seslerini yükseltmeye devam edeceklerini, çalışma hayatıyla ilgili Katar'ın yaptığı reformlar konusunda Uluslararası Çalışma Örgütü ile işbirliği içinde olduklarını ifade etti.
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