AB'den Türkiye'ye tepki: Rusya ile derinleşen ilişkiler endişe verici

11 Aralık 2022 Pazar, 13:32

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Parlamentosu'na bir mektup gönderdi.

Funke Medya'nın aktardığına göre Borrell mektubunda, Türkiye'nin "AB'nin Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerine katılmama" politikasını sürdürmesinin "endişe verici" olduğunu savundu.

Borrel, mektubunda, "Türkiye'nin AB'nin Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı önlemlerine katılmama politikası giderek artan endişe kaynağı" ifadelerine yer verdi.

AB ürünlerin serbest dolaşımı nedeniyle AB yaptırımlarının delinebileceğini ileri süren Borrell, AB ve Türkiye'nin, hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen "çift kullanımlı" malları da içeren malların serbest dolaşımını garanti eden bir gümrük birliği oluşturduğuna dikkat çekti.

Borrell, "Türkiye'nin Rusya'ya yaptırımlar konusunda herhangi bir çözüm önermemesi dikkat çekici" diye yazdı.

"TÜRKİYE KARARLAŞTIRILAN ÖNLEMLERE UYMALI"

Borrell, AB üyeliğine aday ülkere mesaj göndererek, "Türkiye de dahil bütün aday ülkelerden, kararlaştırılan önlemlere uymaları bekleniyor. Ukrayna'daki savaşın ortasında Türkiye ve Rusya'nın ikili ekonomik ilişkileri derinleştirmesi endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tahıl anlaşmasına ilişkin bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesi bekleniyor.