AB'den Gazze'ye yakıt çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Gazze'ye insani yardımların dağıtılmasının kolaylaştırılması için sınır kapısında tarama süreçlerinin hızlandırılması ve yakıt girişlerinin artırılması çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 15:23
AB'den Gazze'ye yakıt çağrısı
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB’nin insani yardımları hakkında Brüksel'deki Basın Kulübü'nde düzenlenen panelde konuşma yaptı.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara"ya ilişkin değerlendirmede bulunan Lenarcic, "Daha önce Gazze'ye hiç bu kadar fazla insani yardım tırı girmemişti" dedi.

Lenarcic, İsrail'in yakın zamanda başka sınır kapısı açmayı düşünmediğine işaret ederek Gazze'de insani açıdan en büyük problemlerin, Refah Sınır Kapısı'ndan girmek için bekleyen tırların tarama sürecinin uzun sürmesi ve Gazze içerisinde yakıt olmaması nedeniyle yardımların yavaş iletilmesi olduğunu söyledi.

AB Komisyonu üyesi, tarama kapasitesinin artırılması ve Gazze'ye daha fazla yakıt gönderilmesi çağrısında bulunduklarını ifade etti.


AB Gazze Şeridi

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