AB'den ilaç tedbiri: Krize karşı kritik liste yayımlandı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 16:22

Güncelleme: 12.12.2023 - 16:22

Avrupa Komisyonu, 136 milyar Avro'luk (4,2 Trilyon TL) ilaç sektörünü düzenleyen kanunların ilaç kıtlığını önlemek amacıyla "kapsamlı bir şekilde değiştirilmesi" kapsamında ilk kritik ilaçlar listesini yayımladı.

Bu değişiklik, son yirmi yılda mevcut tıbbi kanunlarda yapılan en büyük değişiklik oldu. Avrupa Komisyonu, söz konusu kanun ile tüm Avrupalıların hem yenilikçi tedavilere hem de jenerik ilaçlara erişebilmelerini sağlamayı ve ülkeler arasındaki erişim ve fiyat farklılıklarına son vermeyi amaçladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Avrupa Komisyonu, "Bir ilacın listeye eklenmesi, yakın gelecekte o ilacın bulunmasında sorun yaşanabileceğine işaret etmiyor. Bu, spesifik ilaçların eksikliğinin önlenmesinin kritik önemine işaret ediyor" dedi.

Avrupa İlaç Kurumu tarafından yayımlanan listede, amoksisilin gibi temel antibiyotikler, morfin gibi ağrı kesiciler ve diyabet tedavisinde kullanılan insülin gibi çok çeşitli temel, jenerik ilaçlar yer aldı. Listede ayrıca kızamık, hepatit B ve tetanoz için bazı aşılar da yer aldı.

Avrupa Komisyonu, "Birlik listesinin taslağı aşamalı olarak yapılıyor ve Birlik listesinin ilk versiyonunun yayımlanması, ilk aşamanın sonuna işaret ediyor. 2024 yılı boyunca inceleme devam edecek ve AB'de henüz ilk listeye dahil edilmemiş diğer izin verilen ilaçları da kapsayacak şekilde genişletilecek" dedi.