Meksika'da uyuşturucu hırsızlığı kanlı bitti: 5 polis öldürüldü

Yayınlanma: 12.12.2023 - 15:57

Güncelleme: 12.12.2023 - 15:57

Meksika'nın sınır kenti Tijuana'da yasadışı uyuşturucu maddelerin bulunduğu depoda yaşanan hırsızlık olayının ardından en az beş polisin öldürüldüğü açıklandı.

İngiliz gazetesi The Guardian'da yer alan habere göre, savcılar, uyuşturucuyu çaldığından şüphelenilen iki polis memurunun öldürüldüğünü söylerken, şehrin eski emniyet müdürü, en az üç polisin daha öldürüldüğünü, bunun ise kayıp uyuşturucunun sahibi olduğu düşünülen uyuşturucu kartelinin "genel bir intikam" eylemine girişmiş olabileceğine işaret ettiğini anlattı.

POLİSLERDEN SOYGUN PLANI

2,1 milyondan fazla nüfusu olan Tijuana'da her yıl yaklaşık 2 bin cinayet işleniyor. Tijuana, bu sayıyla, Meksika'nın en çok cinayet işlenen şehri durumunda.

Savcılara göre, kasım ortasında, 5-6 yerel ve eyalet polis memuru, uyuşturucu kaçakçılarının ellerindeki uyuşturucuyu sakladığı bir depoya soygun planı yapmıştı. Geçen hafta ortaya çıkan bir videoda da polis memurlarının binadan arkasında kokain balyalarının olduğu bir kamyonla binadan ayrıldığı görülmüştü. Eyalet Savcısı Maria Elena Andrade, olayla bağlantılı olarak üç eyalet detektifinin soruşturulduğunu doğruladı.

"ÇALINAN UYUŞTURUCU SİNALOA KARTELİNE AİT"

2007-2008 ve 2011-2013 yıllarında Tijuana Emniyet Müdürü olarak görev yapmış olan Alberto Capella, AP'ye yaptığı açıklamada, uyuşturucunun Sinaloa karteline aitmiş gibi göründüğünü anlattı. Buna göre, kartel, "soygunu kimin yaptığını neredeyse hemen" anlamıştı.

18 Kasım'da, soygundan birkaç saat sonra, silahlı kişiler Tijuana'daki federal savcılık ofisinin dışını delik deşik etmiş, ardından bir saat içinde, soyguna karıştığı iddia edilen bir polis sokakta silahla vurularak öldürülmüştü. 24 Kasım'da savcılık ofisi yeniden silahlı saldırının hedefi olmuş, olayda kimse yaralanmamıştı. 27 Kasım'da ise soygun soruşturması geçiren bir eyalet detektifi aracında öldürülmüştü.