AB'den IŞİD ve El Kaide hamlesi: Yaptırımlar uzatıldı

Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ile bu örgütlerle bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımların süresini 31 Ekim 2025'e kadar uzattı.

AB'den IŞİD ve El Kaide hamlesi: Yaptırımlar uzatıldı
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AA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 13:41

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, halihazırda yaptırım listesinde bulunan 15 kişi ve 6 grubun alınan karardan etkileneceği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ile bu örgütlerle bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımların süresinin 31 Ekim 2025'e kadar uzatıldığı anlatılarak, "AB, terör saldırıları planlayarak, finanse ederek, uygulayarak ve dünya çapında terör propagandası yaparak uluslararası barış ve güvenliği tehdit edenlere karşı harekete geçme kararlılığını sürdürmektedir" ifadesi kullanıldı.

AB'nin yaptırımları; listeye alınan kişi ve kuruluşların 27 üye ülkedeki varlıklarının dondurulması, onlara doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynak sağlanması yasağı ve listede yer alan gerçek kişilere AB'ye seyahat yasağını içeriyor.

AB, 2016'dan bu yana IŞİD ve El Kaide ile bu örgütlerle bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar uyguluyor.


Etiketler: #IŞİD #El Kaide

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