AB'den İsrail'e soğuk duş: Tedbirler yetersiz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail'in Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı geçici olarak yeniden açacağını ve yardımların Aşdod Limanı'ndan girmesine izin vereceğini duyurmasının yeterli olmadığını belirterek, Gazze'de çocukların ve bebeklerin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 16:37
AB'den İsrail'e soğuk duş: Tedbirler yetersiz
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, X hesabından İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişinin artırılmasını kabul etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Gazzeli çocuklar ve bebekler yetersiz beslenmeden ölüyor. Gazze'de bir savaş aracı olan açlığın derhal sona erdirilmesi için ciddi ve acil çaba gösterilmesi gerek" ifadelerini kullandı.

Charles Michel, İsrail'in Erez Sınır Kapısı'nı geçici olarak yeniden açacağını ve yardımların Aşdod Limanı'ndan girmesine izin vereceğini duyurmasının yeterli olmadığının altını çizdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada da İsrail'in kararının dikkate alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu adımların hızlı ve eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. AB Komisyonu, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak masum sivillerin ve yardım çalışanlarının korunması çağrısını yineliyor. Komisyon ayrıca bölgedeki tüm aktörlere acilen Gazze'ye insani yardım akışında önemli bir artış sağlanması çağrısında bulunuyor" denildi.

Açıklamada ayrıca AB'nin deniz koridoru da dahil olmak üzere tüm güzergahlar üzerinden Gazze'ye yapılan yardım teslimatlarını artırmak için bölgesel ve küresel ortaklar, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yoğun çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

İsrail, insani yardımların bölgeye Aşdod Limanı ve Beyt Hanun Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasına geçici olarak izin vereceğini, Ürdün üzerinden gelecek yardımların Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan daha fazla geçişine imkan tanıyacağını duyurmuştu.


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