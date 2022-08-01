AB'den Kosova-Sırbistan gerilimi mesajı: Anlaşmazlığı çözmenin tek yolu diyalog

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:29

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Kosova'daki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Stano, "AB ve üye ülkeler olarak özellikle Kosova'nın kuzeyindeki olayları ve gelişmeleri çok yakından ve endişeyle takip ediyoruz" diyerek, herkesin sakin olması gerektiğine dikkati çekti.

Stano, istikrarı ve güvenliği tehlikeye atan, bütün vatandaşların hareket özgürlüğünü engelleyen koordine olmamış ve tek taraflı her türlü eylemin derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

'ANLAŞMAZLIĞI ÇÖZMENİN TEK YOLU DİYALOG'

Peter Stano, anlaşmazlığı çözmenin tek yolunun diyalog olduğunun altını çizerek, gerilimi azaltmak için Kosova ve Sırbistan ile yakın temas halinde olduklarını, aynı zamanda NATO ve ABD gibi uluslararası ortaklarla iş birliği yaptıklarını ifade etti.

Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de taraflarla görüştüğüne işaret ederek, Kosova'nın, AB temsilcisi Borrell ve ABD'nin çağrısıyla son karışıklığı başlatan önlemleri ertelemeyi kabul ettiğini kaydetti.

Stano ayrıca, Sırbistan ve Kosova arasındaki bütün sorunların AB arabuluculuğundaki diyalogla ele alınması gerektiğini belirterek, "AB, her iki tarafı da çözüm bulmak ve bu tür gerilimlerin yeniden ortaya çıkmasını önleme yollarını görüşmek üzere Brüksel'de buluşmaya davet etti" dedi.