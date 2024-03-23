AB'den Moskova saldırısı açıklaması: Şoke olduk
Avrupa Birliği (AB) Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısına tepki göstererek, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınadığını bildirdi.
AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, X hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin saldırı haberi karşısında "şoke olduğunu ve dehşete düştüğünü" bildirdi.
Stano, "AB sivillere yönelik her saldırıyı kınıyor. Düşüncelerimiz Rusya'da saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarla beraber" ifadesini kullandı.
Başkent Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
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