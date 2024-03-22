Rusya'dan 'LGBT hareketleri' kararı: 'Aşırılık yanlısı ve terör örgütleri' listesine ekledi

Rusya, "LGBT hareketleri" olarak adlandırdığı oluşumları "aşırılık yanlısı ve terör örgütleri" listesine ekledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 16:21
Rusya'dan 'LGBT hareketleri' kararı: 'Aşırılık yanlısı ve terör örgütleri' listesine ekledi
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Rusya'nın, "LGBT hareketleri" olarak adlandırdığı oluşumları "aşırılık yanlısı ve terör örgütleri" listesine eklediği bildirildi.

Rus basını RIA, listede "uluslararası LGBT sosyal hareketi ve yapısal birimlerine" atıfta bulunulduğunu yazdı.

Bu adım, Rusya Yüksek Mahkemesi'nin geçtiğimiz Kasım ayında LGBT aktivistlerinin "aşırılık yanlısı" olarak tanımlanması gerektiği yönündeki kararıyla uyumlu haline geldi.

"Aşırılık yanlısı ve terör örgütleri" listesi, aşırılık yanlısı ve terörist olarak belirlenen 14 binden fazla kişi ve kuruluşun banka hesaplarını dondurma yetkisine sahip Rosfinmonitoring adlı bir kurum tarafından tutuluyor.

Bu listede, El Kaide'den ABD'li teknoloji devi Meta'ya ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksei Navalni'nin arkadaşlarına kadar çok sayıda kişi, örgüt ve kuruluş yer alıyor.

Putin'in, son on yılda ülkede cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırdığı bilinirken, "geleneksel olmayan" cinsel ilişkilerin teşvik edilmesini yasaklayan yasalar çıkardığı ve yasal ya da tıbbi cinsiyet değişikliklerini yasakladığı da biliniyor.


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