Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Rusya Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 16'da sabit tuttu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 14:40
Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Abone Ol google-news

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, ülkede enflasyon baskısının azalma eğilimine girmesine rağmen halen yüksek seviyede olduğu belirtildi.

Açıklamada, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4 ila 4,5 seviyesinde olmasının beklendiği bilgisi verilerek, henüz enflasyon oranının artışında yavaşlama olduğuna yönelik değerlendirmeler yapılamayacağı ifade edildi.

İç talebin ürün ve hizmet üretim kapasitesini aşmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16 seviyesinde sabit tutma kararı almıştır." denildi.

Açıklamada, Bankanın izleyeceği para politikasının enflasyondaki düşüş sürecini pekiştirmeye devam edeceği vurgulandı.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak Aralık 2023'te 100 baz puanlık artışla yüzde 16'ya yükseltmişti.


Rusya haberleri Rusya merkez bankası haberleri faiz haberleri politika faizi haberleri

İlgili Haberler

Mevduat faizinde yarış kızıştı! İşte 100 bin liranın faiz getirisi...

Mevduat faizinde yarış kızıştı! İşte 100 bin liranın faiz getirisi...
Dev ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan kritik faiz yorumu: 'TCMB üçüncü çeyrekten itibaren...'

Dev ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan kritik faiz yorumu: 'TCMB üçüncü çeyrekten itibaren...'
Döviz yatırımcısı dikkat! Faiz kararıyla sert düşen dolar ve Euro ne kadar oldu? 22 Mart 2024 döviz fiyatları

Döviz yatırımcısı dikkat! Faiz kararıyla sert düşen dolar ve Euro ne kadar oldu? 22 Mart 2024 döviz fiyatları
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mersin’de korkunç olay: Bir kişi aracında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Mersin’de korkunç olay: Bir kişi aracında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Facebook hesap silme – Adım adım rehber

Facebook hesap silme – Adım adım rehber
Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan’ın şüpheli ölümünde dört yıl sonra yeni gelişme: 'İntihar değil cinayet'

Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan’ın şüpheli ölümünde dört yıl sonra yeni gelişme: 'İntihar değil cinayet'
Kayseri’de eşini bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi: ‘Beni de kendini de yaktı’

Kayseri’de eşini bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi: ‘Beni de kendini de yaktı’
İzmir'de seçim 'gerginliği': AKP’liler AKP’lileri mahalleye sokmadı

İzmir'de seçim 'gerginliği': AKP’liler AKP’lileri mahalleye sokmadı
Peaky Blinders filmi geliyor! Beklenen isim olacak mı?

Peaky Blinders filmi geliyor! Beklenen isim olacak mı?
CHP’liler Büyükerşensiz süren seçim yarışı hakkında konuştu

CHP’liler Büyükerşensiz süren seçim yarışı hakkında konuştu
Günlük burç yorumları: 23 Mart 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 23 Mart 2024 Cumartesi Akrep burcu yorumu