AB'den Rusya kararı: Ukrayna'nın savunması için kullanacak

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karların Ukrayna'nın savunmasında kullanılmasına onay verdi.

AA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 15:30
AB'den Rusya kararı: Ukrayna'nın savunması için kullanacak
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AB Konseyi, Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan olağanüstü gelirlerine yönelik hazırlanan planın üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, Rus varlıklarından sağlanan karlar Ukrayna'nın savunmasını ve yeniden inşasını desteklemek için kullanılacak.

Bu kapsamda, karın yüzde 90'ı Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna'nın savunmasına ve askeri olarak desteklenmesine, yüzde 10'u ise ülkenin yeniden inşasına yönelik çeşitli programlara aktarılacak.

AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar avrosunu dondurdu. Rus varlıklarını elinde tutan finansal kurumlar bunlarla vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor.

AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 180 milyar avrosu, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor. Bu nedenle kurumun bilançosundaki varlıkları hızla artarken, Euroclear büyük miktarda faiz geliri sağlıyor. Euroclear, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden geçen yıl 3 milyar avrodan fazla gelir elde etmişti.

Böylece, AB ülkeleri, dondurulmuş Rus varlıklarının yatırıma dönüştürülmesinden elde edilen yıllık yaklaşık 3 milyar avroluk karı Ukrayna'ya silah ve mühimmat alımında kullanabilecek.


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