AB'den Rusya yaptırımı: İlk kez Çinli şirketler dahil edildi

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında ilke kez Çinli şirketleri yaptırım listesine dahil etti.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 08:16
AB'den Rusya yaptırımı: İlk kez Çinli şirketler dahil edildi
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AB üyesi 27 ülkenin büyükelçileri, Rusya'ya yönelik 13'üncü yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaşmaya vardı.

Paket kapsamında yaptırım listesine alınan kuruluşlar arasında ilk kez Çinli şirketler yer aldı.

Çin ana karasında kayıtlı Guangzhou Ausay Technology, Shenzhen Biguang Trading ve Yilufa Electronics ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kayıtlı RG Solutions, Rusya'ya savaşta askeri destek sağlayabilecek ticari ilişkileri nedeniyle yaptırım listesine alındı.

Şirketlerin, Rus alıcıların, Avrupa'da üretilen, askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlere erişmesine yardım ve aracılık ettiği öne sürülüyor.

Detayları henüz paylaşılmayan yaptırım paketinin, savaşın başlangıcının ikinci yıl dönümü olan 24 Şubat'ta onaylanması bekleniyor.

AB, şimdiye dek Rusya'ya yönelik 12 yaptırım paketi yürürlüğe koydu. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş yelpazeye yayılıyor.


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