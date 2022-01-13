AB'den, Rusya'yla krizi tırmandıracak hamle: Yaptırımları uzattı

13 Ocak 2022 Perşembe, 23:26

Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan açıklamada, Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımların 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, yaptırımları uzatma kararının 16 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'nde Minsk anlaşmalarının uygulanmasına yönelik son değerlendirme neticesinde alındığı belirtildi.

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi ülkeler, Rusya'ya silah satışı yapmıyor.

PETROL VE DOĞALGAZ KISITLAMASI

Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı hassas teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2022'de son buluyordu.

UKRAYNA'DAKİ OLAYLARDAN SONRA BAŞLAMIŞTI

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.





AB'nin ekonomik yaptırımlar dışında Rusya'ya yönelik diplomatik tedbirler ile kişileri hedef alan seyahat yasağı ve varlıkların dondurulması gibi bireysel yaptırımları da bulunuyor.