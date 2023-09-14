AB'den Türkiye'ye 'üyelik' şartı: Boş beyanlar değil, somut reformlar görmek istiyoruz

Yayınlanma: 14.09.2023 - 10:15

Güncelleme: 14.09.2023 - 10:15

Türkiye'nin, AB'ye katılım sürecinin mevcut koşullar altında yeniden başlatılamayacağını içeren rapor, dün Avrupa Parlamentosu'nda kabul edildi.

2022 Türkiye Raporu, AP Genel Kurulunda yapılan oylamada 18'e karşı 434 oyla kabul edildi. 152 milletvekili çekimser oy kullandı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, AB üyeliği konusunda Türkiye'ye kapıların hala açık olduğunu belirterek, "Ancak şu konuda net olalım: Türk makamlarında köklü değişiklikler görmediğimiz sürece, mevcut koşullar altında Türkiye'nin AB'ye katılım süreci devam edemez. AB Parlamentosu'nun ezici çoğunluğu müzakerelerin şu anda durmuş olmasını ve AB-Türkiye ilişkilerine paralel ve gerçekçi bir çerçeve bulmak üzere bir düşünme süreci başlatarak ilerleme ve mevcut çıkmazı kırma ihtiyacını not etmiştir" dedi.

Türkiye'nin bir NATO müttefiki ve güvenlik, ticaret, ekonomi ve göç konularında "kilit bir ortak" olmaya devam ettiğini kaydeden Amor, "Ancak bu rapor Türkiye'nin hala AB'ye aday olması ve dolayısıyla Türk makamlarının demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına saygı gösterme ve AB yasaları, ilkeleri ve yükümlülüklerine uyum sağlama gereğini sürekli ve açık bir şekilde göz ardı etmesiyle ilgilidir" diye konuştu.

"İsveç'in NATO üyeliğinin rehin tutulmasının ve AB katılım süreci üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmasının kabul edilemez" olduğunu savunan Amor, şunları kaydetti:

"Bir sürecin diğeriyle hiçbir ilgisi yoktur. Her ülkenin AB yolundaki ilerleyişi kendi esasına dayanmaktadır. Eğer Türk hükümeti bu yolu gerçekten canlandırmak istiyorsa, ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor: bunu boş beyanlarla değil, somut reformlar ve eylemlerle göstermelidir."