ABD'li bakandan Ukrayna'ya ültimatom: Barış yoksa para da yok

Yayınlanma: 03.03.2025 - 11:30

Güncelleme: 03.03.2025 - 11:30

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance arasında yaşanan hararetli tartışmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Lutnick, Trump'ın Zelenski ile görüşmesinde “sadece barış yapmak istediğini” açıkça ifade ettiğini kaydeden Lutnick, ancak Zelenski'nin bunun için gelmediğini ve Trump ve Vance'den “saçma” taleplerde bulunduğunu savundu.

Lutnick, şöyle konuştu.

“Zelenski'nin bunu doğrudan ABD'nin finansman ağzından duyması gerekiyordu: Barış için gelmediğiniz sürece size para vermeyeceğiz.”

Trump'ın Zelenski'yi ikna etmeye çalıştığını da sözlerine ekleyen Lutnick, Zelenski'nin “Putin'in bir terörist olduğunu söyleyip sonra da adamı arayıp onunla barış yapmaya çalışamayacağını” belirtti.

NE OLMUŞTU?

Trump ile Zelenski arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenski de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenski'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenski de Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.

Tartışmanın ardından birçok Avrupalı lider, Ukrayna'ya destek mesajı yayımlamıştı.