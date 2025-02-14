ABD'li bakanın bulunduğu uçakta 'mekanik sorun'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bulunduğu, Almanya'ya gitmek üzere kalkış yapan uçağın, "mekanik sorun" nedeniyle geri döndüğü bildirildi.

ABD'li bakanın bulunduğu uçakta 'mekanik sorun'
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AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:19

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio'nun Almanya ziyareti için kalkan uçaktaki aksaklığa ilişkin açıklama yaptı.

Bruce, "Bu akşam Washington'dan Münih'e gidecek olan Bakan Rubio'nun bulunduğu uçakta, mekanik bir sorun yaşandı" ifadesini kullandı.

Uçağın, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'ne döndüğünü aktaran Bruce, Rubio'nun Almanya ve Ortadoğu ziyaretlerine farklı bir hava aracı ile gideceğini kaydetti.

İsmi belirtilmeyen bir yetkili, "kalkıştan yaklaşık 90 dakika sonra Boeing 757 C-32 tipi uçağın kokpit camıyla ilgili teknik bir sorun yaşandığını" ifade etti.


Etiketler: #ABD #uçak

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