ABD'li bir diplomat Kudüs'te ölü bulundu

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın ölü bulunduğu bildirildi.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 08:23
ABD'li bir diplomat Kudüs'te ölü bulundu
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ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kudüs’te bir diplomatın öldüğünün doğrulandığı ancak bu kişinin ABD’nin İsrail Büyükelçisi olmadığı bilgisi verildi.

Açıklamada ABD’li diplomatın ölüm sebebine ilişkin bilgi verilmezken, diplomatın ölümünde şüpheli bir durumun olmadığı kaydedildi.

İsrail basınında söz konusu diplomatın Kudüs'te bir apartman dairesinde ölü bulunduğu belirtildi.


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