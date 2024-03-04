İsrail, Gazze'de toplu mezarlığı bombaladı

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 08:27
İsrail, Gazze'de toplu mezarlığı bombaladı
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Gazze'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Ahmed el-Kahlut, AA muhabirine, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği mezarlığa hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Kahlut, bombardımanın etkisiyle burada gömülü olan naaşların toprak altından çıktığını ifade ederek, sivil savunma ekiplerinin, naaşları yeniden defnetmek için yoğun çaba gösterdiğini bildirdi.

Aylardır devam eden katliamda öldürülen binlerce insan için mezarlıklarda yer bulamayan Gazze halkı cenazelerini toplu mezarlara gömmek zorunda kalıyor.


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