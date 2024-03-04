Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Lübnan topraklarından İsrail'in sınır bölgesindeki yerleşim birimine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 14:27
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Lübnan topraklarından İsrail'in Margaliot yerleşim birimine anti tank füzesiyle düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan açıklamada ise Lübnan topraklarından gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu Taylandlı 2 işçinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketinden, Margaliot'a yönelik saldırı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bulunan Merkaba ve Hula beldelerinin çevresini ağır topçu atışları ve fosfor bombasıyla vurdu.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023’ten beri Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 229 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.


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