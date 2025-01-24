ABD'li dev yayın kuruluşu, yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Yayınlanma: 24.01.2025 - 17:00

Güncelleme: 24.01.2025 - 17:00

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin rakip ABD kanalı CNBC'ye verdiği bilgiye göre CNN, 3 bin 500 çalışanından yüzlercesini işten çıkarmayı planlıyor.

CNBC'nin, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Warner Bros Discovery'nin TV prodüksiyon maliyetlerini düşürmesi, ekipleri konsolide etmesi ve dijital abonelik tekliflerini genişletmesi gerekiyor.

Kesintilerin CNN'in en tanınmış isimlerini etkilemesinin beklenmediğini söyleyen kaynaklar, şu anda New York veya Washington'da üretilen birkaç programın Atlanta'ya taşınabileceğini de sözlerine ekledi.

Çok uluslu şirket geçtiğimiz Ekim ayında, sık kullanıcılarından aylık 3.99 dolar ücret almaya başlamıştı.

NBC NEWS, WP VE AP DE AZALMAYA GİDİYOR

CNBC'nin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, gelir bakımından dünyanın dördüncü büyük yayıncısı olan Comcast'in sahibi olduğu NBC News de bu hafta işten çıkarmalar planlıyor ve işten çıkarmaların 50'den az personeli etkileyeceğini iddia ediyor.

Washington Post bu ayın başlarında, artan kayıplar karşısında maliyetleri düşürmek amacıyla işgücünün yaklaşık yüzde 4'ünü işten çıkaracağını duyurdu. Kasım ayında Associated Press, haber ajansı operasyonlarını ve ürünlerini güncellemeye çalışırken işgücünün yaklaşık yüzde 8'ini azaltmayı planladığını duyurdu.

Mevcut haber medyası ortamı, doğrusal TV izlemenin daha az popüler hale gelmesi ve daha fazla insanın haberleri akış hizmetleri ve sosyal medya aracılığıyla tüketmesi nedeniyle bir değişim içinde.