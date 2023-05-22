2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

CNN: Üçüncü aday ikinci turda Erdoğan'ı destekliyor

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek açıklaması dünya basınında geniş yer tuttu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 18:27
CNN: Üçüncü aday ikinci turda Erdoğan'ı destekliyor
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CNN, haberi takipçilerine şu ifadelerle duyurdu:

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üçüncü sıra adayı Sinan Oğan, ikinci tur oylama öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda oyların yüzde 5,17'sini alan Oğan, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, 28 Mayıs'ta yapılması planlanan ikinci turda rakibi Kemal Kılıçdaroğlu yerine görevdeki Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.

Erdoğan, ilk turda oyların yüzde 49,52'sini alarak Kılıçdaroğlu'na beş puan fark atmıştı.

Oğan, destek şartı olarak "mültecilere ve terörist gruplara yönelik sertleştirilmiş politikalar" talep etmişti.

Geçen hafta CNN'e verdiği bir röportajda Oğan şöyle demişti:

"Seçmenimiz bize çok bağlı, tabii ki ihtiyaç duyduğumuz yerde bizimle gelecekler..."


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