ABD'li düşünce kuruluşundan dikkat çeken Erdoğan analizi

Yayınlanma: 16.06.2023 - 14:43

Güncelleme: 16.06.2023 - 15:01

ABD merkezli Carnegie Uluslararası Barış Vakfı’nın internet sitesinde, ‘’Erdoğan'ın Cumhuriyeti: Önümüzdeki Beş Yıl’’ başlıklı bir analiz yayınlandı. Analizde Erdoğan’ın muhtemelen son dönemini yaşadığı ve halefinin kim olacağı sorusunun önümüzdeki süreçte çokça gündeme geleceği belirtildi.

Analizde, muhalefetin oluşturduğu güçlü ittifaka, olumlu kamuoyu yoklamalarına, kötüleşen ekonomik koşullara ve Erdoğan'ın yönetimi altında süregelen kötü yönetim eğilimlerine rağmen, iktidarı devirmeyi başaramadığı vurgulandı.

İYİ PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI

Öte yandan, halihazırda muhalefet blokunda yer alan İYİ Parti'nin, Erdoğan'ın karşısındaki "tek güçlü sağ parti" olmaya devam ettiğinin belirtildiği analizde, Merak Akşener önderliğindeki partinin "Cumhur İttifakı’na katılma potansiyelini koruduğu" ifade edildi.

Rapora göre, Erdoğan'ın Türk sağına olan keskin hakimiyeti ise iktidarını gerçek bir engelle karşılaşmadan sürdürmesini sağladı.

HALEFİ KİM OLACAK?

Rapora göre bu dönem Erdoğan’ın muhtemelen görevdeki son dönemi olacak. Dolayısıyla Türk siyasetinin önümüzdeki beş yılı Erdoğan'ın halefinin kim olacağı meselesiyle ilgili olacak. Cumhurbaşkanı henüz belirli bir isim önermedi ve bu noktada yapılacak her türlü spekülasyon tahminden ibaret.

Analize göre, Erdoğan’ın önündeki zorluk, sağı konsolide etmeye devam edebilecek ve iktidar koalisyonu tarafından tasarlanan sistemin bozulmadan kalmasını sağlayabilecek birini aday göstermek olacak.