Erdoğan'ın 5'li çete sevdası: Restore edilen Vaniköy Camisi'nin açılışında Kalyon'a övgüler dizdi

Yayınlanma: 16.06.2023 - 14:17

Güncelleme: 16.06.2023 - 14:40

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın sonrası restorasyonu tamamlanıp ibadete açılan Vaniköy Camisi'nin açılışında konuştu.

Erdoğan, buradaki konuşmasında '5'li çete' bileşenlerinden Kalyon'u öve öve bitiremedi, "Yangın sonrasında malum çevreler hemen istismara başladılar. Ranta açılacağını ifade ettiler. Ahlaka sığmayan bir sürür tezvirat yaydılar. Ata yadigarı nadide eseri yeniden ihya için süratle harekete geçtik. Kapsamlı bir hazırlıktan sonra Kalyon Vakfı camimizi tekrar hayata geçirmek için kolları sıvadı" dedi.

'FETRET DEVRİ' BENZETMESİ

Son seçimlerde de İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kalan Erdoğan, cami açılışında yine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef aldı.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu şehri tüm ilçeleriyle beraber gönülden seviyoruz. Bu güzel şehrin meftunuyuz, aşığıyız. İstanbul sevgimiz birileri gibi lafta bırakmıyoruz. Ecdad yadigari nice eseri ihya ettik. Ayasofya Camii'ni 86 yıllık ayrılığın ardından tekrar ezanla buluşturduk. İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar Fetret Devri'ne girdiğine şahit oluyoruz. "

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Üsküdarımız için böylesine anlamlı günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Vaniköy Camii, Üsküdarımızın sembol mekanlarından biriydi. 358 yıllık Vaniköy Cami, 2.5 yıl önceki yangında ağır hasar görmüştü. Camimizin ahşap çatısı ile mahfil bölümü tamamen yanmış, Hünkar Kasrı'nın iç mekanları da kullanılamaz hale gelmişti. Yangın sonrasında malum çevreler hemen istismara başladılar. Ranta açılacağını ifade ettiler. Ahlaka sığmayan bir sürür tezvirat yaydılar. Ata yadigarı nadide eseri yeniden ihya için süratle harekete geçtik. Kapsamlı bir hazırlıktan sonra Kalyon Vakfı camimizi tekrar hayata geçirmek için kolları sıvadı.

* Camimiz tamamen özgün malzeme ile yenilendi. Ayrıca, Hünkar Kasrı'nın zemin katı, kütüphane olarak vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Yaklaşık 1600 eser, gençlerimiz olmak üzere camimizi ziyaret eden herkesin kullanımına açık olacak. İstanbul'un da sembol mimari eserlerinden olan Vaniköy Camii, yangından yıkılana kadar 3.5 asır boyunca bu bölgenin kalbi konumundaydı. Padişahların ziyaretgahlarından biri olmuştu.

KALYON'U ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

* Bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Caminin restorasyonunu gönüllü olarak üstlenen Kalyon Vakfı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Camilerimizin hepsi birer ibadethane olmanın yanısıra bu toprakların ebediyen bize ait olduğunu gösteren tapu senetleridir. Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız eserlerimizle İstanbul'la birlikte memleketimize vefa borcumuzu ödüyoruz.

"İSTANBUL YEREL HİZMETTE TEKRAR FETRET DEVRİ'NE GİRDİ"

* İstanbul'a minnet borcumuzu, bu kadim şehrin tarihi ve kültürel dokusuna daha fazla sahip çıkarak ifa etmeye çalışıyoruz. Bu şehri tüm ilçeleriyle beraber gönülden seviyoruz. Bu güzel şehrin meftunuyuz, aşığıyız. İstanbul sevgimiz birileri gibi lafta bırakmıyoruz. Ecdad yadigari nice eseri ihya ettik. Ayasofya Camii'ni 86 yıllık ayrılığın ardından tekrar ezanla buluşturduk. İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar Fetret Devri'ne girdiğine şahit oluyoruz.

* İstanbul'a yapılan yatırım tutarı 812 milyar lirayı geçiyor. İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devri'nden inşallah çıkaracağız. Camimize sahip çıkan bu eseri ihya eden tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.