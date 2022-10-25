ABD'li komedyen Leslie Jordan trafik kazasında yaşamını yitirdi
ABD'li ünlü komedyen Leslie Jordan, trafik kazası sonucu 67 yaşında yaşama veda etti.
BBC'nin haberine göre, Los Angeles polisi Jordan'ın, aracıyla binaya çarptığını duyurdu.
Polis, ünlü komedyenin çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Jordan'ın halkla ilişkiler temsilcisi David Shau, ünlü komedyenin ölümüyle ilgili, "Sadece büyük bir yetenek değildi, aynı zamanda en zor zamanlarında insanlara bir sığınak oldu. Ancak profesyonel ve kişisel hayatının zirvesinde hayata gözlerini yummasıyla teselli olunabilir" dedi.
Tennessee Eyaleti'nin Chattanooga bölgesinde 1955'te doğan Jordan, "Will and Grace" ve "American Horror Story" gibi televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınıyordu.
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