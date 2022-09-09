Komedyenlikten cumhurbaşkanlığına!

09 Eylül 2022 Cuma

Rekor oyla, 21 Nisan 2019’da Ukrayna cumhurbaşkanı seçilen komedyen Volodimir Zelenski, soluğu 27 Nisan 2019’da Bodrum’da almıştı! Zelenski “ilk Yahudi Ukrayna Cumhurbaşkanı” olarak tarihe geçmişti!

Ukrayna’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Zelenski yüzde 73.22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve koltuktaki Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko yüzde 24.45’te kalmıştı.

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Zelenski (25 Ocak 1978), liseden arkadaşı Olena Zelenska ile Eylül 2003’te evlenmiş, çiftin Temmuz 2004’te kızı Oleksandra, Ocak 2013’te ise oğlu Kirilo doğmuşlardı...

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Zelenski’nin yöneticisi olduğu “Kvartal-95” topluluğu, 30 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında, Bodrum, Güvercinlik koyundaki bir otelde, genelde Ukrayna’dan konukların izlediği “Veselo (Neşe)” festivalini düzenliyor... “Kvartal-95” topluluğu, söz konusu festivali, 15 yıldan bu yana Türkiye’de yapıyor.

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Seçim vaadinde şeffaflık sözü veren Zelenski, “Facebook” sayfasında, “Açık olmaya söz verdim. Çocuklarımı festivale katılmaları için Türkiye’ye götürüyorum!” iletisini yayımladı.

Zelenski’nin göreve başlamadan Bodrum’a tatile gitmesi, ülkesinde değişik tepkilere yol açtı.

“Facebook’tan” Zelenski’nin iletisine yorum yazan bazı Ukraynalılar, “Çalışmaya başlaması gerekiyordu. Dışarı çıkıp insanların dertlerini dinlemeli, gazetelere demeç vermeli ve halkın Paskalya Bayramı’nı kutlamalıydı” yorumunu yaptılar...

Zelenski’yi savunanlar ise “Adam seçildi ancak yemin ederek göreve başlamadı. Kiev’de kalsa da zaten bir işe yaramayacaktı!” dediler.

(Aşçı Zelenski)



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Bodrum’da kısa tatilini sürdüren Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı Zelenski, ailesiyle ilçe merkezindeki bir restoranda yemek yedi. Ailecek, zamanı gündüz saatlerinde otelde geçirdi.

Akşamüzeri Zelenski ve ailesi, Bodrum Milta Marina’daki “Neyzar’ın Yeri - Marina Bistro Ocakbaşı” adındaki işletmeye yoğun güvenlik önlemleri altında geldiler.

İşletme yetkilileriyle de keyifli zaman geçiren cumhurbaşkanı, bir ara ocak başına geçerek et pişirdi. Zelenski’nin çıkışı sırasında görüntü çekilmesine izin verilmedi!

Zelenski’nin gece oldukça keyifli olduğu yalnızca Anadolu Ajansı muhabirlerinin fotoğraf makinelerine yansıdı. Zelenski ve ailesi koruma araçları eşliğinde işletmeden ayrıldı.

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Festivale katılanların konserlere ve etkinliklere katılım taahhüdünde bulunduğu belirtilirken her bir konserin bilet fiyatının 40 - 350 Avro arasında değiştiğine dikkat çekildi.

(İtalya’daki villa)



Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ailesiyle birlikte Bodrum’da üç günlük tatil sonrası tarifeli uçakla ülkesine döndü...

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Gelelim günümüze...

İtalyan basınında 1 Eylül’de yer alan bir haber bir anda dünya çapında yankılandı!

Habere göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, İtalya Toskana’daki lüks villasını ağustos ayı süresince kiraladı.

Konu elbette bu kiralama işi değil, evin kime kiralandığıydı. İtalyanların iddiasına göre Zelenski villasını düşmanı Ruslara kiralamıştı!

(Zelenski Bodrum’da)



Rus kuvvetleri şubat ayında Ukrayna’ya girdiğinden beri, Zelenski AB’yi Rus ziyaretçilere vize vermemeye çağırmıştı. Bu ayın başlarında Washington Post’a, “Rus halkının felsefelerini değiştirene kadar kendi dünyalarında yaşamaları gerektiğini” söyledi.

AB’den yapılan bir açıklamaya göre bu çağrı karşılık bulmuş gibiydi... Üye ülkeler, 2007’de devreye sokulan ve Ruslara vize kolaylığı sağlayan maddeyi kaldırdıklarını açıkladılar.

Villadan sorumlu emlakçı, basına yansıyan haberi yalanladı, ancak “müşteri mahremiyetini” gerekçe göstererek herhangi bir kanıt sunmadı.

Bir İtalyan gazetesinin haberine göre, adresi Londra’da olan bir Rus çift, villayı ağustos ayı için kiraladı ve 50 bin Avro gibi bir para ödedi.

Sahil kasabası Forte dei Marmi’de bulunan villa, “Ukraynalı lider, henüz bir aktörken Zelenski 4 milyon Avro’ya” satın almıştı.

Il Tirreno gazetesi ise çiftin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların Zelenski’nin mülkünde kaldıklarını doğruladığını yazdı.

Bir başka İtalyan gazetesi Corriere Della Serra da mülkü yöneten emlakçıyla temasa geçti. Gazete, kiracıların muhtemelen Rus kökenli olduğunu ancak “uzun zamandır İngiltere’de ikamet ettiklerini ve belki de İngiliz vatandaşlığına sahip olduklarını” bildirdi...

Not: Sürecek...