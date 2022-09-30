Ünlü komedyen Bruno Arena hayatını kaybetti
Ünlü İtalyan komedyen Bruno Arena, 65 yaşında hayatını kaybetti.
İtalyan komedisinin önde gelen isimlerinden Fichi d'India ikilisinin üyesi Bruno Arena, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Acı haberi İtalyan müzisyen Paolo Belli duyurdu. Turizm ve eğlence sektöründe başladığı kariyerine yakın arkadaşı Max Cavallari'nin önerisiyle komedyen olarak devam eden Arena, Fichi D'India ikilisiyle ses getirmişti.
R. I. P. grande amico mio ?? #bruno pic.twitter.com/TMRamwyilH— paolo belli (@paolobelliswing) September 28, 2022
Colorado, Zelig, Do You Know The Latest gibi yapımlarda da boy gösteren Arena, 2013 yılında Zelig filminin çekimleri sırasında beyin kanaması geçirmiş ve oyunculuğu bırakmıştı.
Bu olay sonrası kısmi felç geçiren oyuncu uzun bir süre komada kalmıştı. Mucize eseri komadan uyanan Arena, 1,5 ay sonra taburcu olmuştu.
Bruno Arena, 1984 yılında da trafik kazası geçirmiş ve çok sayıda ameliyata girmek zorunda kalmıştı.
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