Ünlü komedyen Teddy Ray bir villada ölü bulundu
Hollywood'un ünlü komedyenlerinden 32 yaşındaki Teddy Ray, Rancho Mirage'daki bir villada ölü bulundu. Rey'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Ünlü Komedyen Teddy Ray, 32 yaşında beklenmedik bir biçimde hayatını kaybetti.
Comedy Central'dan yapılan açıklamada "Tüm komedi topluluğu tarafından çok özlenecek" denildi.
LA Times'ta yer alan habere göre, Amerikan Kanalı Teddy Raydaki programlarıyla tanınan Ray'ın cansız bedeni Rancho Mirage'daki bir villada bulundu.
Sabah saatlerinde bir çağrı alan polis olay yerine gittiğinde Ray'ın cesediyle karşılaştı. Ünlü komedyenin ölüm nedeni henüz bilinmiyor ancak Daily Mail'e göre boğularak hayatını kaybettiği düşünülüyor.
Polisin yaptığı ilk tespitlere göre suç işlendiğine dair bir bulgu bulunamadı. Öte yandan Teddy Ray'in bulunduğu villanın kendisine ait olmadığı öğrenildi.
TEDDY RAY KİMDİR?
1990 doğum olan Teddy Ray'in asıl aldı Theadore Brown. Stand-up'larıyla tanınan ünlü komedyen TV'de de birçok yapımda yer aldı.
Funny Fat Guys ve Perfectly Single gib ifilmlerde oynadı.
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