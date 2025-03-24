Hataylı çocuktan Ekrem İmamoğlu'na mektup: 'Samandağ’ı hiç yalnız bırakmadınız'

Yayınlanma: 24.03.2025 - 18:53

Güncelleme: 24.03.2025 - 18:53

6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya çalışan Hataylılar, İstanbul’daki son gelişmelerin ardından Ekrem İmamoğlu’na destek vermeye devam ediyor.

Bölge halkı “Depremde sen bize sahip çıktın, şimdi sıra bizde” derken, Hataylı çocuklar Ekrem İmamoğlu’na yazdıkları mektupları göndermeye devam ediyor.

Bu mektuplardan biri de Samandağlı 12 yaşındaki Beren Bulut’tan geldi. Beren Bulut mektupta şöyle dedi:

“SEVGİLİ EKREM AMCA"

"Ben Hatay’ın Samandağ ilçesinden Beren Bulut. 12 yaşındayım, biliyorum ki depremin ilk gününden bu yana bizleri ve memleketimiz Samandağ’ı hiç yalnız bırakmadınız. Biz de Samandağ halkı çocukları, gençleri, yaşlı amcaları, teyzeleri 7’den 77’ye herkes senin hakkını ve milli iradeyi savunmak, korumak ve sahip çıkmak için sokaklardayız. Ekrem Amca hakkını savunmanın ve geleceğimize çıkmanın tek yolu Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan şaşmayan bir nesil olmamızdır. Seni çok seviyoruz, senin dediğin gibi 'Her şey çok güzel olacak'”