Yunanistan'da aşırılık yanlısı Helenler partisine seçim yasağı getirildi
Yunanistan'da, neo-Nazi Altın Şafak partisinin devamı niteliğindeki Helenler partisine seçim yasağı getirildi.
Yunanistan'da, seçimler yaklaşırken suç örgütü olarak belirlendikten sonra kapatılan neo-Nazi Altın Şafak Partisi’nin devamı niteliğindeki aşırı sağcı Helenler partisine seçim yasağı uygulandı.
The Guardian'da yer alan habere göre, aşırılık yanlılarının önümüzdeki ay yapılacak seçimlere katılmasını yasaklayan oylamada, Altın Şafak Partisi’nin eski liderlerinden Ilias Kasidiaris’in hapiste olmasını gerekçe gösterildi.
57 kişinin ölümüne neden olantren kazasının ardından yapılan anketler, Başbakan Miçotakis'in partisi YD'nin oy kaybettiğini, aşırı sağcı Helenler'in yüzde 3 olan seçim barajını geçebildiğini göstermişti.
Yunanistan'da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi lideri ve yöneticilerinin yargılandığı davada mahkeme, partinin suç örgütü olduğu yönünde karar verdi.
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