ABD'li Senatör Sanders, ABD'nin oligarşi haline geldiğini iddia etti

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 13:10

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 13:11

ABD'li Demokrat Senatör Bernie Sanders, ABD "oligarşisini" Rusya ile karşılaştırdı.

Bernie Sanders, ülkesinde her zamankinden daha fazla gelir ve servet eşitsizliği olduğunu belirterek, ABD'yi Rusya ile kıyaslayarak ülkesinin bir "oligarşi" haline geldiğini savundu.

Sanders, ABD'deki büyük servet eşitsizliğinin, "işçi sınıfı insanlarının masaya yiyecek koymakta zorlanırken, en zengin insanlar arasında mülkiyetin giderek yoğunlaşması" anlamına geldiğini söyleyerek, "Karşımızda hızla oligarşiye dönüşen bir ulus var. Rusya ve Putin'in oligarşisinden bahsediyoruz; ABD'de de bir oligarşimiz var" dedi.

SAĞLIK SİSTEMİNİ DE ELEŞTİRDİ

Sanders, ABD'nin sigortaya dayalı sağlık sisteminin servet eşitsizliği konusunda bir sorun olduğunu dile getirdi.

Amerikan sağlık sisteminin, "sigorta şirketlerine milyarlar kazandırmak" için tasarlandığını iddia eden Sanders, "Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) güçlendirin. Daha fazla paraya mı ihtiyacınız var? Para koyun ama Amerikan rotasını izlemeyin" diye konuştu.